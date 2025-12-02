Минниханов встретился с замминистра промышленности РФ Михаилом Юриным

Мероприятие проходило в Доме Правительства РТ. В ходе встречи Минниханов и Юрин обсудили развитие промышленных предприятий региона, а также меры господдержки отрасли малотоннажной химии и перспективные инвестиционные проекты.
В обсуждении также принимали участие премьер-министр республики Алексей Песошин, министр промышленности РТ Олег Коробченко и другие.
