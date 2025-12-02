Ричмонд
Захарова прокомментировала задержание Могерини

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о задержании экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, заявила, что в ЕС свои проблемы предпочитают не замечать, постоянно поучая всех остальных.

Источник: РИА "Новости"

Ранее AFP сообщило, что Могерини задержана по делу о мошенничестве.

«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду… Любая международная проблема — повод для Брюссель нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», — сказала Захарова.

«При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных», — заключила она.

