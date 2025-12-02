Ранее AFP сообщило, что Могерини задержана по делу о мошенничестве.
«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду… Любая международная проблема — повод для Брюссель нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», — сказала Захарова.
«При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных», — заключила она.
