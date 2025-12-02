Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

В Госдуму в конце октября поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского. Госдума 11 ноября приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела. Дума дала согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В ней устанавливается ответственность за получение взятки в особо крупном размере.