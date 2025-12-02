«Получил штраф и умер», «нас просто убивают», «терроризировали больше полугода»: Пострадавшие от репрессий и штрафов 37 тысяч леев в Молдове обращаются к депутатам — людям больше нече

— Мой муж Виталий — инвалид войны (в Афганистане), он был ранен, контужен. Нашу семью терроризировали больше полугода, начиная с ноября прошлого года. Муж попал в больницу, лежал в Кишиневе 4 месяца из-за этого. Они и в это время ему звонили! Его оштрафовали на 37 тысяч леев. Я на грани срыва.