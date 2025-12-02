«Получил штраф и умер», «нас просто убивают», «терроризировали больше полугода»: Пострадавшие от репрессий и штрафов 37 тысяч леев в Молдове обращаются к депутатам — людям больше нече

«Получил штраф и умер», «Нас просто убивают», «Терроризировали больше полугода» — репрессии ПАС-Санду в Дрокии вызвали волну противостояния, людям больше нечего терять.
В Молдове люди пишут обращения депутатам парламента по поводу незаконных штрафов 37 тысяч леев и издевательств со стороны полиции.
— Есть летальные исходы после получения протокола о штрафах, у человека случился инсульт, он умер. Много случаев психологического давления. И в своем обращении депутатам парламента мы собрали только то, что мы знаем. А сколько таких случаев по району, по республике, — рассказывает жена пострадавшего от репрессий в городе Дрокия.
Собравшиеся пострадавшие от беспредела предоставили доказательства неправомерных, садистских действий полиции ПАС — скриншоты, фотографии. Указали и фамилии самых жестоких полицейских — Ион Петрилэ, участковый, он же следователь, он же обвинитель (а такое бывает?!) и Николай Фока, тоже участковый.
Люди просят депутатов отменить административную статью, на основании которой полиция штрафует всех подряд на 37 тысяч леев. Людей, который ни в чем не виноваты. По словам собравшихся, это преступление против народа — под удар попали многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.
— Мой муж Виталий — инвалид войны (в Афганистане), он был ранен, контужен. Нашу семью терроризировали больше полугода, начиная с ноября прошлого года. Муж попал в больницу, лежал в Кишиневе 4 месяца из-за этого. Они и в это время ему звонили! Его оштрафовали на 37 тысяч леев. Я на грани срыва.
Мой муж — единственный наш кормилец. Я по состоянию здоровья не могу работать. Из-за этого всего мы оказались на грани нищеты.
Это геноцид нашего народа! Мы хотим, чтобы депутаты знали, что происходит в нашей стране!
Одно непонятно, власть уже захватили, деньги продолжают грести лопатой, — почему не остановить войну против уязвимых слоев населения?