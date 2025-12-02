Ричмонд
Венесуэла получила от США запрос на возобновление авиарейсов, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Авиавласти Венесуэлы сообщили, что получили от США запрос на возобновление рейсов для венесуэльских мигрантов, сообщает телеканал VTV со ссылкой на заявление.

Источник: Reuters

«Авиационные власти Венесуэлы сообщают, что получили запрос от правительства США на возобновление… рейсов для венесуэльских мигрантов из США в Венесуэлу», — говорится в сообщении в Telegram-канале VTV.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
