Рютте: среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что среди членов альянса по-прежнему нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс. Об этом он заявил журналистам накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 3 декабря.

Источник: Reuters

«Насколько вам известно, на практике для вступления Украины в НАТО требуется консенсус всех стран-членов, — сказал он (цитата по Reuters). — Но прямо сейчас, как вы знаете, консенсуса относительно вступления Украины в НАТО нет».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить заседание министров иностранных дел НАТО. В Госдепартаменте комментировать возможное отсутствие госсекретаря на предстоящей встрече отказались. Позднее в Госдепе сообщили, что на встрече США будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

