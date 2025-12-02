Рютте: среди членов НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс

«Насколько вам известно, на практике для вступления Украины в НАТО требуется консенсус всех стран-членов, — сказал он (цитата по Reuters). — Но прямо сейчас, как вы знаете, консенсуса относительно вступления Украины в НАТО нет».
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить заседание министров иностранных дел НАТО. В Госдепартаменте комментировать возможное отсутствие госсекретаря на предстоящей встрече отказались. Позднее в Госдепе сообщили, что на встрече США будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.