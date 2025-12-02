CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию на Украине

Один из собеседников CNN, близкий к Кушнеру, описал его как человека с «хорошими идеями о том, как наладить отношения». Источники телеканала утверждают, что Трамп рассматривает своего зятя как «приближенного» по вопросам внешней политики, и называют «редким качеством» Кушнера полное доверие президента. По их словам, это качество в ходе контактов Кушнера с иностранными лидерами дает им понять, что они, по сути, имеют дело непосредственно с Трампом.