Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии госнаградами

Источник: Башинформ

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о награждении жителей Башкирии государственными наградами.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградил медалью ордена «Родительская слава» Надежду и Андрея Вяловых, Марину и Андрея Новиковых, Надежду и Андрея Олейниковых.

Медалью «3а труды в культуре и искусстве» награждена артистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, народная артистка Башкортостана Минзифа Искужина.

Ранее «Башинформ» сообщал, что киностудию «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга. Указ подписал президент России Владимир Путин.