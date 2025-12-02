Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии госнаградами.

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о награждении жителей Башкирии государственными наградами.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградил медалью ордена «Родительская слава» Надежду и Андрея Вяловых, Марину и Андрея Новиковых, Надежду и Андрея Олейниковых.
Медалью «3а труды в культуре и искусстве» награждена артистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, народная артистка Башкортостана Минзифа Искужина.
