Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции

«Ряд стран-участниц конвенции направили свои возражения, а ещё ряд стран выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу… Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили формальные возражения», — заявила она на полях заседания сторон конвенции в Женеве.
В понедельник в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявили, что запрос о приостановке обязательств Украины — это «фантазия», противоречащая международному праву. Там отметили, что запрет на использование противопехотных мин должен четко применяться в ходе вооруженных конфликтов.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.