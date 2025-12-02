Ричмонд
+2°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре страны выступили против планов Украины по Оттавской конвенции

ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости. Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили в Управление ООН по вопросам разоружения (UNODA) формальные возражения против запроса Украины на приостановку ее обязательств в рамках Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, заявила на вопрос РИА Новости замгенсека ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Источник: © РИА Новости

«Ряд стран-участниц конвенции направили свои возражения, а ещё ряд стран выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу… Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили формальные возражения», — заявила она на полях заседания сторон конвенции в Женеве.

В понедельник в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявили, что запрос о приостановке обязательств Украины — это «фантазия», противоречащая международному праву. Там отметили, что запрет на использование противопехотных мин должен четко применяться в ходе вооруженных конфликтов.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше