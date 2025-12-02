Ричмонд
Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это следует из кадров, опубликованных «Известиями».

Источник: Reuters

Перед переговорами Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пообедали в одном из московских ресторанов со звездой Michelin, сообщало агентство ТАСС.

На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование на Украине. Ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа передаст российской стороне новую версию плана по достижению мирного урегулирования на Украине. В пресс-службе Кремля называли первоначальный план США «очень хорошей основой» для обсуждений мира.

