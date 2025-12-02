Глава МИД ФРГ приветствовал переговоры Уиткоффа в Москве

«Любые усилия приветствуются. И я хотел бы прямо сказать от имени правительства ФРГ, что мы очень благодарны американской администрации за инициативу, а также за продолжение усилий. Это включает в себя переговоры, которые Стив Уиткофф проведет сегодня в Москве», — заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.