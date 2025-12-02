Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 1 декабря в кулуарах заседания Совета по иностранным делам Европейского союза выразил обеспокоенность коррупционным скандалом на Украине. Он собирался обсудить этот вопрос с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем на встрече, которая была запланирована на вечер того же дня.
«У меня нет никаких опасений по поводу завода Fire Point в Дании. Но, конечно, я обеспокоен текущим обсуждением коррупционного скандала на Украине», — пояснил министр.
Эти средства балы молниеносно (менее чем за 48 часов) собраны в память о Дане Драбовой (чешский физик и политик, известная своим вкладом в ядерную безопасность и атомную энергетику; умерла после продолжительной болезни в октябре 2025 года. — Прим. ред.).
«Сейчас мы решаем этот вопрос. Мы ищем альтернативу и продолжаем вести с украинцами переговоры», — сообщил чешскому изданию iDNES Далибор Дедек, сооснователь группы. Собранные средства пока хранятся на счете в Чехии и не переведены Fire Point.
«Мы действуем очень осторожно и имеем там очень хорошие связи. Мы очень быстро собрали деньги (на “Фламинго”), но были серьезные сомнения, что они пойдут именно на эту ракету», — сказал он.
Как напоминает чешское издание, первые сообщения о ракете «Фламинго» появились в августе этого года и сразу же вызвали сенсацию. Из Киева поступила информация, что розовая ракета с плоской траекторией способна поражать цели на расстоянии до 3000 километров и якобы может представлять угрозу для Москвы или Санкт-Петербурга.
Но уже тогда, как пишет iDNES, возникли сомнения в связи с тем, что ракету будет производить Fire Point, которая в одночасье из небольшой украинской кинокомпании превратилась в получателя крупных военных контрактов.
Чешский журналист и сооснователь инициативы «Подарок Путину» Мартин Ондрачек признает, что вокруг «Фламинго» с самого начала было слишком много эмоций, дезинформации и двусмысленности, и до сих пор нет стопроцентной уверенности в том, что она действительно может летать и точно поражать цель.
«Есть определенное нежелание тратить деньги на эту конкретную ракету, поскольку есть реальные подозрения, что компания-производитель связана с людьми из окружения Андрея Ермака», — признался он. Ондрачек иронично добавил, что, если в Чехии кто-то и выйдет из этой истории идиотом, так это он.