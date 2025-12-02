Ричмонд
СМИ: две страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу скандала вокруг Fire Point

Дания и Чехия ждут разъяснений относительно вопросов, связанных с украинской компанией Fire Point, производителем ракет «Фламинго» и ударных беспилотников. Антикоррупционные органы Украины подозревают, что ее конечным владельцем является бизнесмен Тимур Миндич.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание «Украинская правда» сообщает, что Копенгаген официально запросил у Киева отчет «по некоторым вопросам, которые были публично подняты» в отношении Fire Point.

Это связано с тем, что производственные мощности украинской Fire Point находятся в Дании.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 1 декабря в кулуарах заседания Совета по иностранным делам Европейского союза выразил обеспокоенность коррупционным скандалом на Украине. Он собирался обсудить этот вопрос с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем на встрече, которая была запланирована на вечер того же дня.

Дания опасается нецелевого расходования средств, которые она в качестве помощи передает Украине. При этом датский министр подчеркнул, что завод в Дании, который сотрудничает с Fire Point, не причастен к коррупции, а всю помощь, выделяемую Копенгагеном Киеву, проверяют внешние аудиторы.

«У меня нет никаких опасений по поводу завода Fire Point в Дании. Но, конечно, я обеспокоен текущим обсуждением коррупционного скандала на Украине», пояснил министр.

В Чехии же группа волонтеров, которая показушно назвалась «Подарок Путину», пересматривает планы по перечислению Fire Point 12,5 млн крон на ракеты «Фламинго».

Эти средства балы молниеносно (менее чем за 48 часов) собраны в память о Дане Драбовой (чешский физик и политик, известная своим вкладом в ядерную безопасность и атомную энергетику; умерла после продолжительной болезни в октябре 2025 года. — Прим. ред.).

«Сейчас мы решаем этот вопрос. Мы ищем альтернативу и продолжаем вести с украинцами переговоры», — сообщил чешскому изданию iDNES Далибор Дедек, сооснователь группы. Собранные средства пока хранятся на счете в Чехии и не переведены Fire Point.

Дедек утверждает, что впервые узнал о коррупционных схемах производителя «Фламинго» от украинской военной разведки ГУР.

«Мы действуем очень осторожно и имеем там очень хорошие связи. Мы очень быстро собрали деньги (на “Фламинго”), но были серьезные сомнения, что они пойдут именно на эту ракету», — сказал он.

Как напоминает чешское издание, первые сообщения о ракете «Фламинго» появились в августе этого года и сразу же вызвали сенсацию. Из Киева поступила информация, что розовая ракета с плоской траекторией способна поражать цели на расстоянии до 3000 километров и якобы может представлять угрозу для Москвы или Санкт-Петербурга.

Но уже тогда, как пишет iDNES, возникли сомнения в связи с тем, что ракету будет производить Fire Point, которая в одночасье из небольшой украинской кинокомпании превратилась в получателя крупных военных контрактов.

Чешский журналист и сооснователь инициативы «Подарок Путину» Мартин Ондрачек признает, что вокруг «Фламинго» с самого начала было слишком много эмоций, дезинформации и двусмысленности, и до сих пор нет стопроцентной уверенности в том, что она действительно может летать и точно поражать цель.

«Есть определенное нежелание тратить деньги на эту конкретную ракету, поскольку есть реальные подозрения, что компания-производитель связана с людьми из окружения Андрея Ермака», — признался он. Ондрачек иронично добавил, что, если в Чехии кто-то и выйдет из этой истории идиотом, так это он.

