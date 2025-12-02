СМИ: две страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу скандала вокруг Fire Point

Чешский журналист и сооснователь инициативы «Подарок Путину» Мартин Ондрачек признает, что вокруг «Фламинго» с самого начала было слишком много эмоций, дезинформации и двусмысленности, и до сих пор нет стопроцентной уверенности в том, что она действительно может летать и точно поражать цель.