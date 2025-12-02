Sky News: Стармер назвал Китай угрозой для нацбезопасности Великобритании

В последнее время Китай стал главной проблемой в Вестминстере: Пекин обвиняют в шпионаже в британском парламенте и разногласиях по поводу нового «суперпосольства», которое Китай хочет построить в центре Лондона. Sky News утверждает, что Стармер одобрит планы строительства спорного «суперпосольства» рядом с лондонским Тауэром — после неоднократных отсрочек решение должно быть принято 10 декабря. Как поясняет издание, Британия сомневается в китайском проекте, потому что в заявке Пекина на планирование были указаны «затемненные области».