Sky News: Стармер назвал Китай угрозой для нацбезопасности Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Гилдхолле в Лондоне, заявил, что Китай представляет «реальную угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства», сообщает британский канал Sky News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, большая часть речи Стармера была посвящена Китаю, причем он работал «на двух фронтах». С одной стороны, они призывал был жестче в вопросах национальной безопасности, а с другой — вести диалог с китайцами.

Речь не идет о балансе между экономическими соображениями и соображениями безопасности. Защита нашей безопасности не подлежит обсуждению — это наша первейшая обязанность. Но, предпринимая жесткие шаги для обеспечения нашей безопасности, мы даем возможность сотрудничать и в других областях.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

При этом Стармер не отказался от планов посетить Китай в следующем году и сказал, что отсутствие взаимодействия со второй по величине экономикой мира стало бы «ошеломляющим нарушением служебных обязанностей».

В последнее время Китай стал главной проблемой в Вестминстере: Пекин обвиняют в шпионаже в британском парламенте и разногласиях по поводу нового «суперпосольства», которое Китай хочет построить в центре Лондона. Sky News утверждает, что Стармер одобрит планы строительства спорного «суперпосольства» рядом с лондонским Тауэром — после неоднократных отсрочек решение должно быть принято 10 декабря. Как поясняет издание, Британия сомневается в китайском проекте, потому что в заявке Пекина на планирование были указаны «затемненные области».

В ответ на выступление Стармера британский политик Прити Патель заявила, что Стармер «продолжает пресмыкаться перед Китаем».

В то время как Китай представляет явную угрозу для Великобритании, продолжает поддерживать Иран и Россию и замышляет подрыв наших институтов, Стармер стал полезным идиотом Пекина в Британии.

Прити Патель
британский политик
