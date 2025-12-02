ВС России возьмут Купянск-Узловой через несколько дней, заявил Путин

«Чуть южнее (от Купянска — ред.) по берегу реки там еще один населенный пункт, который называется Купянск-Узловая, там, по-моему, две тысячи зданий. Там идут боевые действия, 600 зданий, около тысячи где-то, 600−650 (зданий — ред.) в руках российской армии. Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт. Это отдельный населенный пункт», — сказал Путин журналистам.