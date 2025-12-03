Мэр Уфы анонсировал новые программы по развитию столицы

Отмечу: не надо говорить, что год будет плохим. Нужно искать источники дополнительных доходов. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Поэтому расходы будут и мы будем направлять их на развитие социальной инфраструктуры, строительство социальных объектов, строительство «Башкирских двориков», а также устранение ям в межквартальных проездах. Это очень болезненная тема для горожан. Так что делаем всё, чтобы у города были деньги на развитие Уфы и чтобы жизнь горожан становилась лучше", — сказал Ратмир Мавлиев.