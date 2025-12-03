Мэр Уфы анонсировал новые программы по развитию столицы

Предстоящий год будет не простым, сверхдоходов столица Башкирии не ожидает, но это не значит, что реализация ряда программ будет приостановлена. Об этом сказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе прямой линии.
"Стоит задача поиска дополнительного финансирования. Это и продажа земельных участков через конкурсные процедуры, и муниципального имущества, которое не всегда используется. Должен отметить, что благодаря такой практике мы заменили более 50 тысяч светильников. Таким образом появляется экономия, которая направляется на модернизацию освещения и установку там, где её нет.
Отмечу: не надо говорить, что год будет плохим. Нужно искать источники дополнительных доходов. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Поэтому расходы будут и мы будем направлять их на развитие социальной инфраструктуры, строительство социальных объектов, строительство «Башкирских двориков», а также устранение ям в межквартальных проездах. Это очень болезненная тема для горожан. Так что делаем всё, чтобы у города были деньги на развитие Уфы и чтобы жизнь горожан становилась лучше", — сказал Ратмир Мавлиев.