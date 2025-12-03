Ричмонд
Мэр Уфы анонсировал новые программы по развитию столицы

Ратмир Мавлиев отметил, что предстоят расходы, но они будут направлены на улучшение жизни горожан.

Источник: Башинформ

Предстоящий год будет не простым, сверхдоходов столица Башкирии не ожидает, но это не значит, что реализация ряда программ будет приостановлена. Об этом сказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе прямой линии.

"Стоит задача поиска дополнительного финансирования. Это и продажа земельных участков через конкурсные процедуры, и муниципального имущества, которое не всегда используется. Должен отметить, что благодаря такой практике мы заменили более 50 тысяч светильников. Таким образом появляется экономия, которая направляется на модернизацию освещения и установку там, где её нет.

Отмечу: не надо говорить, что год будет плохим. Нужно искать источники дополнительных доходов. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Поэтому расходы будут и мы будем направлять их на развитие социальной инфраструктуры, строительство социальных объектов, строительство «Башкирских двориков», а также устранение ям в межквартальных проездах. Это очень болезненная тема для горожан. Так что делаем всё, чтобы у города были деньги на развитие Уфы и чтобы жизнь горожан становилась лучше", — сказал Ратмир Мавлиев.