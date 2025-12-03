Politico: встреча Мерца и Туска прошла в напряженной обстановке из-за вопроса репараций

Открытые разногласия между двумя лидерами, которые ранее поклялись наладить напряженные отношения между своими странами, бросили тень на переговоры в Берлине. Этот саммит должен был продемонстрировать единство и сотрудничество Праги и Берлина по целому ряду вопросов, включая оборону и поддержку Украины. Вместо этого два лидера провели время в спорах по очень эмоциональному вопросу о том, как Германия должна попытаться компенсировать свои действия во время Второй мировой войны, говорится в статье.