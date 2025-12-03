Ричмонд
Politico: встреча Мерца и Туска прошла в напряженной обстановке из-за вопроса репараций

Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник поспорили из-за военных репараций и возмещения ущерба за уничтожение Польши Германией «в нацистскую эпоху», пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Открытые разногласия между двумя лидерами, которые ранее поклялись наладить напряженные отношения между своими странами, бросили тень на переговоры в Берлине. Этот саммит должен был продемонстрировать единство и сотрудничество Праги и Берлина по целому ряду вопросов, включая оборону и поддержку Украины. Вместо этого два лидера провели время в спорах по очень эмоциональному вопросу о том, как Германия должна попытаться компенсировать свои действия во время Второй мировой войны, говорится в статье.

Мы должны сохранять воспоминания, даже болезненные. Я надеюсь, что мы сможем сделать это таким образом, чтобы это не разделило нас, а сблизило.

Фридрих Мерц
канцлер Германии

Но Туск под давлением оппозиционной националистической партии «Право и справедливость» занял более жесткую позицию по этому вопросу и раскритиковал аргументы Германии, лежащие в основе отказа выплачивать военные репарации Польше.

Мы все в Польше считаем, что Польша не получила компенсации за потери и преступления во время Второй мировой войны.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

Как напоминает Politico, Туск до сих пор обращал мало внимания на требования предыдущего правительства Польши о репарациях, которое призывало Германию выплатить 1,3 трлн евро за оккупацию Польши в 1939—1945 годах.

Берлин, со своей стороны, неоднократно заявлял, что юридически этот вопрос закрыт. Но в понедельник Туск вновь поднял этот вопрос, осудив доводы Германии о том, что Польша отказалась от своего права на репарации в 1950-х годах, когда она находилась под контролем Советского Союза.

При этом Туск признает, что, несмотря на моральные основания для выплаты репараций, у Варшавы нет никакого юридического способа заставить Берлин заплатить, а затягивание этого вопроса только подрывает связи Польши с Германией, ее крупнейшим экономическим партнером.

По мнению Politico, возобновившаяся напряженность по поводу репараций угрожает осложнить усилия двух лидеров по сглаживанию разногласий по целому ряду вопросов — от споров о контроле на национальных границах до расследования Берлином взрывов, которые привели к повреждению подводных трубопроводов «Северный поток».

