Ратмир Мавлиев передал привет в прямом эфире

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев черпает идеи для вдохновения у горожан. По его словам, горожане часто предлагают проекты и если они рациональные, то воплощаются в жизнь. Кроме этого, есть практика и опыт в других регионах и городах, которые руководство столицы Башкирии перенимает во время деловых визитов.
Ищем, смотрим, реализуем. Мы же все находимся в одном информационном поле. Вопрос в другом. Найдёшь ли энергию, силы, средства и желание для того, чтобы реализовать тот или иной проект.
При этом он отметил, что главное место силы и вдохновения — это его семья.
«Семья, родной дом и дети должны быть для руководителя, для мужчины самым главным местом восстановления, я бы сказал, энергетического восстановления. Владе (супруга Ратмира Мавлиева — прим. ред.) передаю привет. Она и дети смотрят сейчас прямую линию», — сказал Ратмир Мавлиев.
Мэр Уфы назвал горожанам имя своей полугодовалой дочери. Наконец, спустя время, он признался, что малышке Мавлиевы дали имя Рианна.
«Это был очень сложный процесс. Много споров было по этому поводу. Но в итоге выбрали такое имя. Надо всегда находить время для семьи. С сыновьями гуляем по тропам “Уфимского ожерелья”. Бывает, они приходят ко мне на работу», — добавил Ратмир Мавлиев.
Напомним, 13 мая Влада и Ратмир Мавлиевы стали счастливыми родителями дочери. У 35-летнего градоначальника также есть два сына.