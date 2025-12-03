Ратмир Мавлиев передал привет в прямом эфире

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев черпает идеи для вдохновения у горожан. По его словам, горожане часто предлагают проекты и если они рациональные, то воплощаются в жизнь. Кроме этого, есть практика и опыт в других регионах и городах, которые руководство столицы Башкирии перенимает во время деловых визитов.