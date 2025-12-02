Мужчина выпил стеклоомыватель, когда закончился алкоголь. Что с ним произошло?

Сообщается, что в течение нескольких дней 62-летний житель Верхнедвинского района употреблял алкоголь. Вечером 29 ноября его жена, вернувшись домой, обратила внимание на плохое самочувствие супруга. Женщина попыталась выяснить причину недомогания. В итоге мужчина признался, что, когда закончился алкоголь, он выпил стеклоомывающую жидкость.