Мужчина выпил стеклоомыватель, когда закончился алкоголь. Что с ним произошло?

Сообщается, что в течение нескольких дней 62-летний житель Верхнедвинского района употреблял алкоголь. Вечером 29 ноября его жена, вернувшись домой, обратила внимание на плохое самочувствие супруга. Женщина попыталась выяснить причину недомогания. В итоге мужчина признался, что, когда закончился алкоголь, он выпил стеклоомывающую жидкость.

В Витебской области мужчина после того, как закончился алкоголь, выпил стеклоомывающую жидкость, это привело к трагедии, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

Мужчина был госпитализирован, но, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Следователями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.