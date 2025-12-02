Бельгийская полиция задержала экс-главу дипслужбы ЕС Могерини

Экс-глава дипслужбы Евросоюза и действующий ректор элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерика Могерини задержана бельгийской полицией по делу о мошенничестве, сообщает издание Soir. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Могерини сейчас находится под стражей.
Утром 2 декабря в штаб-квартире службы внешнеполитических связей Евросоюза в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге прошли обыски. Прокуратура сообщила, чтобы были задержаны три человека. Уточняется, что расследование связано с проектом академии, в рамках которого молодые европейские дипломаты проходят девятимесячную программу обучения.
По информации портала Euractiv, следователи обратили внимание на покупку институтом здания стоимостью 3,2 млн евро в 2022 году. Незадолго до этого дипслужба ЕС объявила тендер, по результатам которого образовательное учреждение получило финансирование на сумму 654 тыс. евро.
Перед началом обысков прокуратура потребовала снять иммунитет с нескольких подозреваемых. Данный запрос был удовлетворен.