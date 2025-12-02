В Бельгии по делу о мошенничестве задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини

Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.