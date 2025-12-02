В Бельгии по делу о мошенничестве задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини

Экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.
Бывшая глава Евродипломатии, а ныне ректор Колледжа Европы Фредерика Могерини задержана в Брюгге по подозрению в мошенничестве и недобросовестной конкуренции, сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники.
«Во вторник в дипломатической службе Европейского союза в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге прошли обыски в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС», — говорится в публикации.
Помимо Могерини, задержаны еще два человека, один из них — бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей итальянский дипломат Стефано Саннино. Имя третьего подозреваемого не называется, сообщается лишь, что это менеджер Колледжа Европы, то есть подчиненный Могерини.
~Факт проведения следственных действий подтвердили в Европейской прокуратуре~, где уточнили, что обыски проводились в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних связей в Брюсселе и в домах подозреваемых. Расследование посвящено девятимесячной программе обучения для молодых дипломатов из стран — участниц ЕС, которую Европейская служба внешнеполитической деятельности поручила Колледжу Европы в Бельгии в 2021—2022 годах.
«Есть серьезные подозрения, что в ходе тендера на реализацию программы была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся честной конкуренции, и что конфиденциальная информация о текущих закупках была передана одному из кандидатов, участвовавших в тендере», — сообщили в Европейской прокуратуре.
Перед обысками правоохранительные органы потребовали лишить неприкосновенности нескольких подозреваемых, и эта просьба была удовлетворена. ~Вменяемые в вину правонарушения потенциально могут включать «мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны»~.
Газета Le Soir уточняет, что расследование возглавляет следственный судья из Западной Фландрии — бельгийской провинции, где расположен Брюгге. Обыски проводила федеральная полиция Бельгии.
Портал Euroactiv со ссылкой на очевидцев сообщает, что около десяти сотрудников в штатском вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешнеполитической деятельности в 7:30 утра во вторник. По информации портала, разбирательство касается также обстоятельств приобретения Колледжем Европы здания на улице Шпаньяардстраат для проживания в нем обучающихся дипломатов. Наличие такого «общежития» было обязательным условием участия в тендере.
Чем известна Фредерика Могерини.
Фредерика Могерини — итальянский и европейский политик. Родилась в Риме в 1973 году. С февраля 2014 года была министром иностранных дел Италии. С 1 ноября 2014 года по 30 ноября 2019 года — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В 2014 году активно участвовала в попытках урегулирования конфликта между Россией и Украиной, начавшегося после киевского «майдана», свержения президента Виктора Януковича и дальнейшего вхождения Крыма в состав РФ. Не раз приезжала для переговоров в Киев и Москву.
По окончании мандата главы Евродипломатии в 2020 году была назначена директором Колледжа Европы в Брюгге.