Путин начал встречу по Украине с Уиткоффом и Кушнером

В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. При этом детали РФ не раскрывает, поясняя, что не намерена вести переговоры в мегафонном режиме. Одновременно в Москве указывали, что пока сформулирован не проект договора, а скорее «набросок», «набор вопросов». В целом, отмечал Путин, «это может быть положено в основу будущих договоренностей», но о каких-то окончательных вариантах пока говорить рано.