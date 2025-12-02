Путин перевёл российского посла Андреева из Польши в Словакию

Одновременно глава государства подписал ещё два указа, регулирующие связанные кадровые изменения. Сергей Андреев был освобождён от должности посла России в Польше, которую он занимал ранее, а Игорь Братчиков — от обязанностей посла в Словакии, чья миссия таким образом завершена.