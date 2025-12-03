Ратмир Мавлиев раскрыл секрет трудоустройства в мэрию Уфы

Трудоустроиться на работу в администрацию Уфы вполне возможно. Об этом в ходе прямой линии с мэром столицы Башкирии заявил Ратмир Мавлиев.
"У нас работает очень большая команда — 1200 человек. А учитывая количество сотрудников подведомственных учреждений, число переваливает за десятки тысяч. Чтобы работать с нами, необходимы желание и компетенция.
Я в 2015 году поработал и в сельском районе, и это не секрет. Начал работу в маленьком сельскохозяйственном районе с населением 20 тысяч человек. Было непросто. Жили в разных условиях. Потом в Альметьевске три года. И этот путь был не самым простым и лёгким. То есть хочу сказать, что, если есть цель, к ней нужно идти. А если хочешь просто работать в администрации, то это не самый правильный выбор. Нужно пройти определённый путь и понять, что это тебе нужно. И это важно.
Ну, а в целом отмечу, вакансии у нас есть. У нас есть наставничество. Взаимопомощь в коллективе самая высокая. Меняются и трудовые отношения: люди выбирают удалённую работу и в этом формате взаимодействия нет ничего плохого. Если хотите в команду, направляйте документы в отдел кадров. Вопрос-то ведь в другом. Люди хотят хорошую должность, а не работу. В этом случае, конечно, разговор больше не развивается. Надо служить народу, горожанам", — отметил Ратмир Мавлиев.