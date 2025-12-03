Ратмир Мавлиев раскрыл секрет трудоустройства в мэрию Уфы

Я в 2015 году поработал и в сельском районе, и это не секрет. Начал работу в маленьком сельскохозяйственном районе с населением 20 тысяч человек. Было непросто. Жили в разных условиях. Потом в Альметьевске три года. И этот путь был не самым простым и лёгким. То есть хочу сказать, что, если есть цель, к ней нужно идти. А если хочешь просто работать в администрации, то это не самый правильный выбор. Нужно пройти определённый путь и понять, что это тебе нужно. И это важно.