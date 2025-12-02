Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 декабря, начал в Кремле встречу со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кроме того, в переговорах участвуют помощник главы государства Юрий Юшаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер представят Путину параметры обновленного плана мирного урегулирования военного конфликта с учетом позиции Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что у встречи не будет временных рамок и она будет продолжаться «сколько потребуется».
— Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, — передает официальный Telegram-канал Кремля.
Дмитриев ранее говорил, что 2 декабря — важный день для мира между Россией и Украиной. Политолог Юрий Светов рассказал, будут ли достигнуты важные договоренности на встрече.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук тем временем утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку уже на этой неделе — причиной станет масштабный коррупционный скандал в киевском руководстве.
Политтехнолог Владимир Петров, в свою очередь, считает, что Зеленский может подать в отставку к Новому году. Он предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь президент Украины обратится к гражданам и заявит, что покидает свой пост.