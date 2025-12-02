Ричмонд
Начались переговоры Путина и Уиткоффа

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начались переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Американскую сторону на встрече также представляет Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа, российскую — помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом информирует ТАСС.

Ключевой темой переговоров является урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, администрация Трампа прилагает огромные усилия по мирному урегулированию. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира. Он написал в социальной сети Х: «Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа в Украине».

Владимир Зеленский написал сегодня в Telegram-канале, что глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и участники украинской переговорной группы доложили ему «об основных акцентах американской стороны в диалоге». По его словам, делегации Украины и США в ходе переговоров во Флориде доработали американский мирный план, ранее согласованный сторонами в Женеве.

Между тем планируется, что президент США Дональд Трамп выступит с объявлением перед представителями СМИ в Овальном кабинете Белого дома сегодня в 14.00 по местному времени (22.00 по минскому). Это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

Вашингтон в конце ноября предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал негативную реакцию Киева и его партнеров в Европе, которые попытались существенно скорректировать документ. 23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.-0-

