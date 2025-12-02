Путин подписал указ о привлечении талантливых иностранцев в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на поддержку переселения в Россию иностранных граждан, которые достигли высоких результатов в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
В указе отмечается, что с 15 апреля 2026 года иностранные граждане смогут подать заявление с просьбой признать их представляющими интерес для России, если они добились успехов в области научно-технического прогресса, производства, спорта, креативных индустрий, культуры или образования.
Также это касается тех, кто внес вклад в развитие общества, экономики и обеспечение обороноспособности страны.
Ранее Владимир Путин заявил, что уменьшение инфляции в России является значимым экономическим успехом 2025 года.