Ричмонд
+4°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о привлечении талантливых иностранцев в Россию

С 15 апреля 2026 года иностранные граждане смогут подать заявление с просьбой признать их представляющими интерес для России.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на поддержку переселения в Россию иностранных граждан, которые достигли высоких результатов в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В указе отмечается, что с 15 апреля 2026 года иностранные граждане смогут подать заявление с просьбой признать их представляющими интерес для России, если они добились успехов в области научно-технического прогресса, производства, спорта, креативных индустрий, культуры или образования.

Также это касается тех, кто внес вклад в развитие общества, экономики и обеспечение обороноспособности страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что уменьшение инфляции в России является значимым экономическим успехом 2025 года.