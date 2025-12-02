Путин начал встречу с Уиткоффом и зятем Трампа в Кремле

Продолжительность встречи не ограничена и будет зависеть от хода обсуждений. Пресс-служба Кремля ранее отметила, что Путин сможет обсудить с Уиткоффом и Кушнером уже достигнутые между Киевом и Вашингтоном договорённости, направленные на мирное урегулирование.