Путин начал встречу с Уиткоффом и зятем Трампа в Кремле

Путин принимает в Кремле Стивена Уиткоффа.
Продолжительность встречи не ограничена и будет зависеть от хода обсуждений. Пресс-служба Кремля ранее отметила, что Путин сможет обсудить с Уиткоффом и Кушнером уже достигнутые между Киевом и Вашингтоном договорённости, направленные на мирное урегулирование.
Российскую делегацию на встрече представляют помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), являющийся также спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны Соединённых Штатов Америки в переговорах принимает участие зять Трампа Джаред Кушнер — известный предприниматель, инвестор и основатель компании «Affinity Partners».
Встречу Путин начал встречу с американскими гостями с вопроса о прогулке по Москве. Глава государства отметил, что власти города гордятся сделанным для развития столицы.
Напомним, что перед переговорами с Владимиром Путиным Уиткофф и Кушнер в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева пообедали в московском ресторане, отмеченном звездой Michelin в 2022 году. Визит американской стороны предшествовал встрече в Кремле, где обсуждаются предложения США по урегулированию украинского кризиса.
