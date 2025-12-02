Ричмонд
В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине

Путин начал встречу с представителями США по Украине в Кремле 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин начал вечером 2 декабря 2025 года встречу с представителями президента США Дональда Трампа в Кремле. Глава государства беседует с Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, обсуждая мирный план американцев по Украине.

Известно, что речь пойдет об урегулировании украинского кризиса и предложенном США мирном плане, однако никакого регламента не публиковалось. Как отметили в Кремле — встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлится «столько, сколько потребуется» для обсуждения договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Вашингтон предложил план из 28 пунктов, вызвавший недовольство Киева и партнеров в Европе. 23 ноября США и Украина провели консультации в Женеве. Позднее Трамп заявил, что план был доработан с учетом мнения Москвы и Киева, сократив число пунктов до 22.

Ранее KP.RU сообщил, что в ожидании Путина глава РФПИ Кирилл Дмитриев устроил для американских гостей прогулку по Красной площади и плотный обед. По Москве Уиткоффа катали на российском автомобиле Aurus.

