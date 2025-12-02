Ричмонд
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео

В Москве началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Все новости РБК

Он приехал в Москву после переговоров с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым при участии госсекретаря США Марко Рубио. На этой встрече Рубио и Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер обсуждали мирный план США и его ключевые пункты — территориальные вопросы и возможное вступление Украины в НАТО.

