Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео

Он приехал в Москву после переговоров с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым при участии госсекретаря США Марко Рубио. На этой встрече Рубио и Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер обсуждали мирный план США и его ключевые пункты — территориальные вопросы и возможное вступление Украины в НАТО.
