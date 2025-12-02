Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Основной темой встречи будет план мирного урегулирования конфликта на Украине.
На переговоры также прибыл зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий песков сообщил, что американская делегация будет представлена только двумя участниками. По его словам, встреча продлится столько, сколько потребуется.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше