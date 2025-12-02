Уиткофф перед встречей с Путиным поужинал олениной

Уиткофф в качестве десерта попробовал «Наполеон», «Медовик» и «Шарлотку».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле поужинал олениной в одном из московских ресторанов, отмеченном звездой Michelin. Об этом сообщили журналисты.
«В меню были черная и красная икра, салаты “Столичный” и “Крабовый”, рыбная кулебяка, перепелка с гречкой и филе оленя», — говорится в материале aif.ru. По данным источника, Уиткофф ужинал вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Они отдали предпочтение русской деликатесной кухне. На десерт им подали «Наполеон», «Медовик» и "Шарлотку.
Директор заведения Максим Романцев сообщил, что гостю из США особенно пришлись по вкусу традиционные русские салаты и чебуреки. Однако в этот раз ему подали «посикунчики» с крабом — миниатюрную разновидность чебуреков.
Уиткофф 2 декабря прибыл в Москву в сопровождении зятя президента США Джареда Кушнера. Перед запланированной встречей с Владимиром Путиным в Кремле гости пообедали в московском ресторане, отмеченном звездой Michelin, и прогулялись по центру города в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Переговоры с президентом России уже стартовали. Они пройдут в закрытом формате. В ходе беседы Путин и Уиткофф обсудят способы урегулирования конфликта на Украине.