Очарованный Уиткофф поделился впечатлениями от прогулки по Москве

«Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город», — сказал Уиткофф.
Визит американского спецпредставителя проходит на фоне активизации переговорного трека между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию.
Путин принимает в Кремле Стивена Уиткоффа. Видео © Life.ru.
Перед встречей с Владимиром Путиным Уиткофф и Кушнер успели пообедать вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в московском ресторане, отмеченном звездой Michelin в 2022 году. Этот обед стал своеобразным прологом к ключевым переговорам в Кремле, где обсуждаются предложения США по урегулированию украинского конфликта.
