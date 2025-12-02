Ричмонд
Очарованный Уиткофф поделился впечатлениями от прогулки по Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибывший в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, поделился впечатлениями от прогулки по российской столице. Перед встречей в Кремле он отметил, что успел осмотреть центр города.

Источник: Life.ru

«Очень хорошая, красивая прогулка… Это удивительный город», — сказал Уиткофф.

Визит американского спецпредставителя проходит на фоне активизации переговорного трека между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию.

Путин принимает в Кремле Стивена Уиткоффа. Видео © Life.ru.

Перед встречей с Владимиром Путиным Уиткофф и Кушнер успели пообедать вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в московском ресторане, отмеченном звездой Michelin в 2022 году. Этот обед стал своеобразным прологом к ключевым переговорам в Кремле, где обсуждаются предложения США по урегулированию украинского конфликта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

