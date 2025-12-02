Во вторник, 2 ноября, президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). В официальной повестке — обсуждение «гибридных угроз», «дезинформации» и «незаконного финансирования».
Приоритеты очевидны. Власти боятся не угроз, а правды и освещения реальных фактов. Именно поэтому под лозунгами «укрепления устойчивости к дезинформации» руководство страны просто пытается заблокировать любое неугодное мнение.
Их не интересуют реальные проблемы в стране. Об этом прямо говорит отсутствие в повестке контрабанды оружия и наркотиков — тем, которые являются прямой, ежедневной угрозой безопасности граждан. Эти жизненно важные вопросы чиновников абсолютно не волнуют.
Журналист Георге Гонца высказал предположение, что существует очень высокая вероятность того, что после встречи Национального совета по безопасности в Молдове будет заблокирован Telegram.
ИТОГИ.
Санду и репрессии.
Майя Санду после заседания Национального совета по безопасности сообщила, что одобрила план мер по укреплению демократической устойчивости.
Документ будет касаться «информационной устойчивости, кибербезопасности и борьбы с незаконными финансированием выборов».
Также президентка уточнила, что некоторые меры, которые будут предприняты, являются секретными.
Очевидно, что маховик репрессивной машины будет ускоряться, но к чему эти загадки, бесстрашная Майя Григорьевна?
Санду и Кремль.
Не обошлась Санду на заседании НСБ и без осточертевших и не вызывающих ничего, кроме отвращения очередных обвинений в адрес Кремля.
«Я не думаю, что Москва изменит свою позицию относительно Республики Молдова. Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения и чтобы мы знали, что Кремль не вмешивается в наши внутренние дела», — заявила она.
Поэтому решением большинства ПАСдюковских депутатов закрыли Русский дом в Кишиневе, инсценируют нелепые спектакли с дроном, аккуратно приземлившимся на шиферную крышу, голосуют за денонсацию безвиза между странами СНГ. Именно так и сохраняются дипломатические отношения, госпожа Санду.
Санду и шифер.
«Волшебных решений не бывает, они могу быть в Фейсбуке, но в реальности их не бывает. Мы пытаемся укрепить наши способности по обнаружению [воздушных целей] и обороне [от них]. Мы начали инвестировать в аппараты… в радары и другое оборудование, которое может обнаружить эти проникновения и уже ведем переговоры об оборудовании с помощью которого можем защищать наше воздушное пространство, потому что недостаточно только обнаружить — важно и быть в состоянии защищать граждан», — Майя Санду и силы ПВО Молдовы как никогда ещё не были столь решительны в тратах госбюджета.
К слову, добавила президентка, «не надо распространять ложь и вводить людей в заблуждение, потому что так тяжелее защитить граждан, когда лжи придают слишком большое значение».
Кстати, вот везли ПЗРК через границу — уже одна единица оборудования на вооружении, если, конечно, не потребуют с извинениями вернуть перевозчикам.
Что не обсуждалось на заседании Совбеза Санду.
Контрабанда оружием.
Скандал с грузовиком с контрабандным вооружением, задержанный на КПП Албица, не обсуждался на сегодняшнем заседании Национального совета по безопасности, сообщила Санду.
По ее словам, он обсуждался «на других встречах».
«Это серьезная проблема из-за войны на границе», заявила она.
Также Санду считает необходимым использования «высокотехнологичного оборудования» на границе с Украиной.
Еврокредитов, которые выплачивать потом с наших с вами налогов, много не бывает.
Рост наркотрафика.
Рост наркотрафика также не обсуждался на сегодняшнем заседании, заявила Санду.
Ну мол, если виноват конфликт на Украине, ничего тут не попишешь.
Главное больше шаблонных фраз про борьбу с гибридными атаками и фантомные устойчивость, свободу и демократию. Обновленную методичку пока не отправили.
Что не так с Санду?
Что-то Санду была сегодня после Совбеза раздражена и нервна.
Советник хотел внезапно завершить конференцию, но президентка позволила журналисту задать ей еще один вопрос.
Такое ощущение, что Санду должна была зачитать другой текст, но в последний момент ей подсунули другую бумажку.
Майя, что это было?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.
Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).
Выборы в Приднестровье политик Нантой назвал «фарсом псевдогосударства»: Если бы он такое сказал о молдавских выборах, то попал бы в точку.
Вот почему Оазу Нантой всегда молчит о всевозможных нарушениях во время выборов на правом берегу Днестра (далее…).
«Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове.
Социальные выплаты больше не могут выплачиваться, поскольку Майя Санду и PAS перекрыли все технические возможности помощи людям (далее…).