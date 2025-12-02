Маховик репрессивной машины в Молдове будет ускоряться: Что обсуждалось на заседании Совбеза в Кишиневе, а что посчитали нужным не затрагивать

«Волшебных решений не бывает, они могу быть в Фейсбуке, но в реальности их не бывает. Мы пытаемся укрепить наши способности по обнаружению [воздушных целей] и обороне [от них]. Мы начали инвестировать в аппараты… в радары и другое оборудование, которое может обнаружить эти проникновения и уже ведем переговоры об оборудовании с помощью которого можем защищать наше воздушное пространство, потому что недостаточно только обнаружить — важно и быть в состоянии защищать граждан», — Майя Санду и силы ПВО Молдовы как никогда ещё не были столь решительны в тратах госбюджета.