США приостановили поставки некоторых видов вооружения Киеву

По его словам, администрация Трампа не стала информировать его о своём решении приостановить определённые военные поставки. Как заявил Фройдинг The Atlantic, для прояснения позиции Вашингтона он теперь вынужден действовать через германское посольство, где назначенный дипломат пытается наладить диалог с представителями американского оборонного ведомства.