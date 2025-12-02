Ричмонд
США приостановили поставки некоторых видов вооружения Киеву

Соединённые Штаты приостановили поставки некоторых видов вооружения Украине. Об этом в интервью изданию The Atlantic рассказал генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг.

Источник: Life.ru

Фройдинг сообщил, что раньше он мог круглосуточно обмениваться сообщениями с американскими чиновниками из оборонной сферы, однако в последнее время контакт с коллегами в Вашингтоне оказался полностью утрачен.

По его словам, администрация Трампа не стала информировать его о своём решении приостановить определённые военные поставки. Как заявил Фройдинг The Atlantic, для прояснения позиции Вашингтона он теперь вынужден действовать через германское посольство, где назначенный дипломат пытается наладить диалог с представителями американского оборонного ведомства.

Ранее Национальный совет Швейцарии одобрил смягчение законодательства об экспорте военных материалов в зоны конфликтов, поддержав ряд послаблений в ходе голосования. Принятые поправки позволят группе западных государств закупать швейцарское вооружение с меньшими ограничениями, включая периоды их участия в активных конфликтах. При этом, как указывают в парламенте, строгие запреты сохранятся для стран, допустивших грубые систематические нарушения прав человека.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.