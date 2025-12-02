Что известно о бывшем главном кадровике правительства ХМАО

В августе 2021 года был назначен директором департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Курировал элитную школу политиков «Лидеры изменений Югры». Слухи о его отставке начали муссироваться практически сразу после ухода губернатора Натальи Комаровой. Однако новый губернатор Югры Руслан Кухарук и его заместитель и глава аппарата Ирина Чудова почти присматривались к Деменко. В итоге, решение сложилось не в его пользу. После того, как была найдена замена, Кухарук не продлил контракт с чиновником. Деменко был уволен 14 октября 2025 года. Уже тогда его преемником называли бывшего вице-спикера гордумы Тюмени Дмитрия Осипова, который переехал в Ханты-Мансийск и получил пост первого заместителя директора департамента. В тот же день Деменко получил предложение возглавить фонд «Мой бизнес», который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса.