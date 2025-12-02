Что известно о бывшем главном кадровике правительства ХМАО

Александр Деменко руководил департаментом госслужбы четыре года.
Новый директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО Дмитрий Осипов сменил на этом посту Александра Деменко. Тот руководил ведомством четыре года, а после ухода из окружного правительства возглавил фонд «Мой бизнес».
Ранняя биография.
Александр Евгеньевич Деменко родился в городе Фрунзе Киргизской АССР 6 апреля 1989 года. В его арсенале два диплома Югорского госуниверситета — налоговика и юриста. Дослужился до действительного госсоветника Югры I класса.
С мая 2008 по июнь 2011 работал в бизнесе — начинал с помощника руководителя по правовым вопросам, затем стал начальником юротдела, дослужился до заместителя генерального директора. В сентябре 2011 перешел в УФНС по Югре. В августе 2016 уволился и стал замдиректора НКО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» по финансовым и юридическим вопросам.
Открытый регион.
В июле 2018 года получил пост замдиректора скандального правительственного «Центра “Открытый регион”, известного по уголовным делам о махинациях с предвыборными викторинами. Однако Деменко проработал там всего два месяца. И уже в сентябре стал заместителем директора — начальником управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей правительства ХМАО.
Главный кадровик.
В августе 2021 года был назначен директором департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Курировал элитную школу политиков «Лидеры изменений Югры». Слухи о его отставке начали муссироваться практически сразу после ухода губернатора Натальи Комаровой. Однако новый губернатор Югры Руслан Кухарук и его заместитель и глава аппарата Ирина Чудова почти присматривались к Деменко. В итоге, решение сложилось не в его пользу. После того, как была найдена замена, Кухарук не продлил контракт с чиновником. Деменко был уволен 14 октября 2025 года. Уже тогда его преемником называли бывшего вице-спикера гордумы Тюмени Дмитрия Осипова, который переехал в Ханты-Мансийск и получил пост первого заместителя директора департамента. В тот же день Деменко получил предложение возглавить фонд «Мой бизнес», который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса.
Критика.
Работа Деменко неоднократно подвергалась критике. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев неоднократно задавал чиновнику вопросы по поводу сомнительного качества подобранных кадров. «Один мэр дуркует, второй сидит в гаджетах», — говорил депутат от КПРФ на заседании комитета окружной думы. Речь шла о выпускниках программы «Лидеры изменений Югры» — главе Советского района Евгении Буренкове, который, по мнению Савинцева, завалил два федеральных проекта и показал самую низкую явку на выборах, и бывшем мэре Пыть-Яха Дмитрии Горбунове. Было много вопросов касательно и дорогостоящего финансирования ЛИЮ, и фильтрации кадров.
На следующем заседании думы главный кадровик правительства отказался оценить эффективность топ-чиновников, которых округ сам же отучил в элитной школе политиков. Деменко предпочел уйти от прямого ответа на просьбу вице-спикера заксо Натальи Западновой оценить проект «Лидеры изменений Югры». Он лишь перечислил, что трое выпускников программы были назначены вице-губернаторами, еще пять человек стали мэрами.
Но такой ответ не устроил Западнову, которая сама проработала в югорском правительстве 11 лет в качестве замгубернатора. «Вы же платите — и мы платим — большие деньги, понимаете? Это должно тогда иметь управленческий социальный эффект», — уточнила она.
Предпосылки отставки.
При поддержке Деменко сохранил свой пост и руководитель Регионального института управления Владимир Аникин. Глава РИУ, как и другие представители окружной политэлиты, ходил с экс-идеологом кабмина Алексеем Шипиловым в походы и штурмовал перевал Дятлова.
Аникин прославился в 2023 году. Он опубликовал во «ВКонтакте» свои философские наблюдения, сопроводив пост фотографией из салона «Майбаха». Он заявил, что из соискателей, которые, в основном, смотрят ТВ в свободное время, получаются недалекие сотрудники. А самые творческие и одаренные работники — якобы те, кто посвящают себя бескорыстному служению людям. После звонка из редакции URA.RU пост на всякий случай удалил и закрыл профиль. Цифровой детокс главы РИУ продлился до января 2025 года, и страница вновь открыта. Но пока скандальных высказываний на ней не замечено.
Кроме того, в спортивном истеблишменте Югры муссировались слухи о том, что Деменко мог не доводить до сведения руководства результаты антикоррупционных проверок. Информация, по данным источника, была заблокирована в системе электронного документооборота. Официального подтверждения этих слухов получить не удалось.