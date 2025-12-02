Ричмонд
Путин тепло поздоровался с Уиткоффом в Кремле

Президент России Владимир Путин, приветствуя в Кремле посетившего Москву шестой раз за год спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил, что рад его видеть.

Уиткофф прилетел для обсуждения проекта урегулирования украинского конфликта, предлагаемого президентом США Дональдом Трампом.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными штатами план по урегулированию украинского конфликта. 23 ноября прошла встреча делегаций США, Украины и ряда европейских стран, по итогам которой, как утверждалось, проект несколько изменили.

Американские СМИ утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «Зеленский: Вашингтон и Киев доработали женевский проект урегулирования конфликта».

