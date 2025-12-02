Путин отметил достижения московских властей на встрече с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая проходит в Кремле, подчеркнул, что московские власти могут гордиться тем, что было сделано для развития столицы.
Путин поинтересовался, прогуливался ли Уиткофф по Москве, и отметил, что в последние годы город значительно изменился благодаря усилиям местных властей.
Ранее сообщалось, что в Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
