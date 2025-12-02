Ричмонд
+4°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил достижения московских властей на встрече с Уиткоффом

Путин сказал это после вопроса о том, понравились ли Уиткоффу Москва.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая проходит в Кремле, подчеркнул, что московские власти могут гордиться тем, что было сделано для развития столицы.

Путин поинтересовался, прогуливался ли Уиткофф по Москве, и отметил, что в последние годы город значительно изменился благодаря усилиям местных властей.

Ранее сообщалось, что в Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше