Трамп: США больше не вовлечены финансово в конфликт на Украине

Трамп заверил, что США все так же пытаются урегулировать конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки больше не вовлечены в украинский кризис в финансовом плане. Однако все так же пытаются остановить конфликт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

На тему украинского кризиса американский лидер высказался во вторник, 2 декабря. Тогда он подчеркнул, что Вашингтон больше не вкладывает собственные деньги. Вероятно, имелось ввиду отсутствие американских поставок Киеву.

При этом Трамп подчеркнул, что США все так же заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Поэтому стремятся этому способствовать.

