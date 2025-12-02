Трамп: США больше не вовлечены финансово в конфликт на Украине

Соединенные Штаты Америки больше не вовлечены в украинский кризис в финансовом плане. Однако все так же пытаются остановить конфликт. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
На тему украинского кризиса американский лидер высказался во вторник, 2 декабря. Тогда он подчеркнул, что Вашингтон больше не вкладывает собственные деньги. Вероятно, имелось ввиду отсутствие американских поставок Киеву.
При этом Трамп подчеркнул, что США все так же заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Поэтому стремятся этому способствовать.
