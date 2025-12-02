МИД Индии: визит Путина даст импульс развитию стратегического партнерства

Визит российского лидера Владимира Путина в Индию даст импульс развитию стратегического партнерства с РФ, следует из заявления министерства иностранных дел республики.
«Сотрудничество расширяется, визит, конечно, внесет вклад в этот процесс», — заявили в ведомстве.
Кроме того, в сообщении МИД Индии отмечается, что в рамках предстоящего саммита будут затронут региональные и международные вопросы.
Напомним, ранее Кремль сообщил, что Путин будет находиться с государственным визитом в Индии 4−5 декабря. Отмечалось, что президент РФ собирается обсудить с индийским премьер-министром Нарендрой Моди актуальные международные и региональные темы.
Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.Читать дальше