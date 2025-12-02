Ричмонд
МИД Индии: визит Путина даст импульс развитию стратегического партнерства

Путин будет находиться с государственным визитом в Индии 4−5 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Визит российского лидера Владимира Путина в Индию даст импульс развитию стратегического партнерства с РФ, следует из заявления министерства иностранных дел республики.

«Сотрудничество расширяется, визит, конечно, внесет вклад в этот процесс», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении МИД Индии отмечается, что в рамках предстоящего саммита будут затронут региональные и международные вопросы.

Напомним, ранее Кремль сообщил, что Путин будет находиться с государственным визитом в Индии 4−5 декабря. Отмечалось, что президент РФ собирается обсудить с индийским премьер-министром Нарендрой Моди актуальные международные и региональные темы.

