Трамп заявил, что США больше не дает Киеву деньги, «как конфетки»

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансового участия Америки в конфликте на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансового участия Америки в конфликте на Украине. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров.

«Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки», — сказал глава Белого дома, раскритиковав политику своего предшественника.

Он также сказал, что его спецпосланник Стив Уиткофф сейчас разбирается, возможно ли урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

