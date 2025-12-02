Трамп заявил, что США больше не дает Киеву деньги, «как конфетки»

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансового участия Америки в конфликте на Украине. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров.
«Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки», — сказал глава Белого дома, раскритиковав политику своего предшественника.
Он также сказал, что его спецпосланник Стив Уиткофф сейчас разбирается, возможно ли урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше