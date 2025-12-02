Трамп на фоне встречи в Москве назвал урегулирование на Украине непростым

По словам Трампа, он завершил уже «восемь войн», за каждую из которых должен был получить Нобелевскую премию мира, однако пока этого не произошло. «Теперь они говорят: “если он закончит войну между Россией и Украиной, он получит Нобелевскую премию”. А как же остальные восемь войн? Индия, Пакистан? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получить Нобелевскую премию за каждую войну, но я не хочу быть жадным», — отметил президент США.