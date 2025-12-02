Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Крымом за три часа

При этом с дроном другой страны — Литвы — накануне произошел скандал. Беспилотник упал в черте белорусского города Гродно. Минск высказал обеспокоенность инцидентом и расценил случившееся как провокацию. В министерстве иностранных дел Белоруссии указали на то, что произошло нарушение государственной границы.