Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Крымом за три часа

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Крыма в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 1 на 2 декабря силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. По четыре дрона было ликвидировано в Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях, на территории Краснодарского края.
Также беспилотники ВСУ были сбиты над акваторией Азовского моря, в Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
При этом с дроном другой страны — Литвы — накануне произошел скандал. Беспилотник упал в черте белорусского города Гродно. Минск высказал обеспокоенность инцидентом и расценил случившееся как провокацию. В министерстве иностранных дел Белоруссии указали на то, что произошло нарушение государственной границы.
