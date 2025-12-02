Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов раскритиковал идею первого зампреда ВТБ по вопросу курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал идею установления валютного коридора, которую предложил первый зампредседеталя ВТБ Дмитрий Пьянов. Он подчеркнул, что для поддержания такого коридора Банку России придётся активно вмешиваться в валютный рынок, что, по сути, отменит рыночное формирование курса рубля.

«[Пьянов] не сказал, что это за границы; если будут установлены границы, значит, нужно будет их поддерживать, это либо интервенции, либо покупки Центральным банком», — сказал глава Минфина.

По мнению министра, данная стратегия ведет к искажению рыночной стоимости рубля и обесценивает усилия по таргетированию инфляции, предпринимавшиеся в последние годы.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин согласился с призывом признать проблему «ненастоящего» курса рубля. Пьянов до этого предложил заменить действующий режим плавающего курса рубля на «плавающий валютный коридор», при котором Банк России удерживает курс в заданных пределах.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше