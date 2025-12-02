Силуанов раскритиковал идею первого зампреда ВТБ по вопросу курса рубля

«[Пьянов] не сказал, что это за границы; если будут установлены границы, значит, нужно будет их поддерживать, это либо интервенции, либо покупки Центральным банком», — сказал глава Минфина.
По мнению министра, данная стратегия ведет к искажению рыночной стоимости рубля и обесценивает усилия по таргетированию инфляции, предпринимавшиеся в последние годы.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин согласился с призывом признать проблему «ненастоящего» курса рубля. Пьянов до этого предложил заменить действующий режим плавающего курса рубля на «плавающий валютный коридор», при котором Банк России удерживает курс в заданных пределах.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.