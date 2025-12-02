Ричмонд
Трамп: представители США в Москве пытаются понять, возможно ли заключить мир

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские представители находятся в России для проработки возможного урегулирования украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские представители находятся в России для проработки возможного урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на заседании своего кабинета в Белом доме.

«Мы пытаемся уладить этот вопрос. Я завершил восемь войн, это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, сможем ли мы добиться урегулирования», — сказал Трамп.

По его словам, ситуация сложилась непростая.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо.

