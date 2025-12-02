Ричмонд
Индекс Мосбиржи упал после слов Путина про войну с Европой

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к военному ответу на угрозы со стороны Европы вызвало снижение на российском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Источник: Life.ru

В ходе сессии индекс Мосбиржи опустился на 1,1%, достигнув внутридневного минимума на уровне 2657,5 пункта. К моменту закрытия основных торгов снижение составило 0,73%, а котировки остановились на отметке 2667,2 пункта. Наиболее значительное падение показали бумаги компаний сырьевого и промышленного секторов. Акции «Магнитогорского металлургического комбината» потеряли 1,47%, а НЛМК и «Совкомфлот» подешевели на 1,43% и 1,4% соответственно.

Напомним, что данные слова Владимира Путина прозвучали сегодня в ходе пленарной сессии XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!». Он заявил об отсутствии у Москвы планов по развязыванию войны в Европе, но подтвердил готовность к немедленному ответу в случае агрессии. Президент также подчеркнул, что если Европа проявит инициативу и начнёт войну, то России вскоре может оказаться не с кем вести переговоры на континенте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.