Индекс Мосбиржи упал после слов Путина про войну с Европой

Напомним, что данные слова Владимира Путина прозвучали сегодня в ходе пленарной сессии XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!». Он заявил об отсутствии у Москвы планов по развязыванию войны в Европе, но подтвердил готовность к немедленному ответу в случае агрессии. Президент также подчеркнул, что если Европа проявит инициативу и начнёт войну, то России вскоре может оказаться не с кем вести переговоры на континенте.