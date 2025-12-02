Ричмонд
Трамп заявил, что США финансово больше не участвуют в украинском конфликте

«Как вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово», — сказал он.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США в финансовом плане больше не принимают участия в украинском конфликте, сообщает ТАСС.

Американский лидер обратил внимание на то, что бывший глава Белого дома Джо Байден раздал $350 млрд, как конфеты. «Это огромная куча денег, причем большая часть в наличных и значительная в виде оборудования», — сказал он. Трамп подчеркнул, что США сейчас ничего не раздают, а продают оборудование НАТО. «Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его в Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию», — добавил он. -0-

