Трамп заявил, что США финансово больше не участвуют в украинском конфликте

Американский лидер обратил внимание на то, что бывший глава Белого дома Джо Байден раздал $350 млрд, как конфеты. «Это огромная куча денег, причем большая часть в наличных и значительная в виде оборудования», — сказал он. Трамп подчеркнул, что США сейчас ничего не раздают, а продают оборудование НАТО. «Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его в Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию», — добавил он. -0-