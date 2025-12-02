РФ и Индия заключат соглашение о расширении партнёрства в сфере атомной энергетики

Ранее стало известно о предстоящем официальном визите Владимира Путина в Индию 4−5 декабря. Предполагается, что эта поездка, имеющая высокий дипломатический статус и сопровождаемая протокольными церемониями, будет посвящена обсуждению многостороннего сотрудничества. В частности, планируется затронуть вопросы взаимодействия в политике, экономике, науке, технологиях, а также в культурной и образовательной сферах.