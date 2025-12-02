Четыре страны выступили против выхода Киева из Оттавской конвенции

«Несколько стран — участниц конвенции направили свои возражения, а ещё ряд стран выразили серьёзную обеспокоенность по этому поводу. Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили формальные возражения», — заявила Накамицу.
Днём ранее в Институте ООН по исследованию проблем разоружения назвали украинский запрос «фантазией», противоречащей международному праву. Там подчеркнули, что запрет на противопехотные мины обязателен и во время вооружённых конфликтов.
В конце июня уже сообщалось, что Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о прекращении участия Украины в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Международное соглашение вступило в силу в 1999 году. Власти Незалежной ратифицировали документ в 2005 году. Однако Киев давно высказывал недовольство установленными ограничениями.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.