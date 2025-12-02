Четыре страны выступили против выхода Киева из Оттавской конвенции

Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили в Управление ООН по вопросам разоружения официальные возражения против запроса Украины о приостановке её обязательств по Оттавской конвенции. Об этом сообщила замгенсека ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу на полях заседания в Женеве. По её словам, ещё несколько стран выразили серьёзную обеспокоенность.