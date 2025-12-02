Сийярто: Евросоюз готовится к войне с РФ в 2030 году

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет войны с Европой, но если российские лидеры сами объявят войну, Россия «готова прямо сейчас». Также Путин сказал, что в случае гипотетической развязанной Европой войны "может произойти ситуация, когда РФ не с кем будет договариваться.