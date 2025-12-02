Ричмонд
Сийярто: Евросоюз готовится к войне с РФ в 2030 году

Лидеры стран Евросоюза стремятся продлить украинский вооруженный конфликт, а к 2030 году подготовить ЕС к войне с Россией, сказал руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто, общаясь с жителями города Вашарошнамень.

Лидеры стран Евросоюза стремятся продлить украинский вооруженный конфликт, а к 2030 году подготовить ЕС к войне с Россией, сказал руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто, общаясь с жителями города Вашарошнамень.

Министр сказал, что подобный вариант событий следует предотвратить.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет войны с Европой, но если российские лидеры сами объявят войну, Россия «готова прямо сейчас». Также Путин сказал, что в случае гипотетической развязанной Европой войны "может произойти ситуация, когда РФ не с кем будет договариваться.

