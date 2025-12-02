Ричмонд
Кулеба: Ермак в своё время отказался от контактов с зятем Трампа Кушнером

Сейчас Кушнер является одним из переговорщиков по украинскому урегулированию.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг его предложение наладить диалог с Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа и нынешним ключевым посредником в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Кулеба в интервью, опубликованном в Telegram-канале издания «Время.ua», он познакомился с Кушнером в прошлом году на закрытом мероприятии, будучи ещё министром иностранных дел. Их свёл человек из ближайшего окружения Кушнера, после чего они обменялись контактами. По возвращении в Киев Кулеба сообщил руководству о новой возможности для диалога и подчеркнул, что Кушнер проявляет открытость к переговорам.

«В ответ я услышал монолог от бывшего руководителя офиса президента о том, что я ничего не понимаю в американской политике, что Кушнер не при делах и на него не стоит делать ставку. Следовало, по его мнению, делать ставку на Майка Помпео. Зеленский тогда поддержал Ермака, и мне не дали мандат на продолжение контактов с Кушнером», — рассказал Кулеба.

Он указал, что теперь Кушнер стал одним из главных переговорщиков по украинскому направлению.

«Если бы тогда кто-то начал с ним говорить… Но эту стратегическую возможность упустили из-за внутренних интриг, которые нас уничтожают», — добавил экс-глава МИД Украины.

Сегодня, 2 декабря, Кушнер и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

